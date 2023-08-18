Павлодарская область занимает первое место в стране по выработке электроэнергии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Павлодарская область обеспечивает порядка 40% всего объема электроэнергии республики. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Павлодарская область занимает первое место в стране по выработке электроэнергии и по праву является флагманом энергетики, обеспечивая около 40% всего объема электроэнергии республики. Установленная электрическая мощность электростанций области - около 8 000 МВт, располагаемая электрическая мощность - более 7 500 МВт», - уточнили в ведомстве.

По данным Минэнерго, в Павлодарской области наиболее крупными источниками электрической энергии являются ГРЭС-1, ГРЭС-2 и АО «ЕЭК».

«По состоянию на начало августа текущего года объем производства электроэнергии составил 27,8 млрд кВтч, при объеме внутреннего потребления области 11,3 млрд кВтч. В регионе имеются две энергопередающие организации - АО «Павлодарская РЭК», ТОО «Горэлектросеть», общая протяженность сетей которых составляет более 17 тысяч км. Энергоснабжающими организациями в регионе является ТОО «Павлодарэнергосбыт», ТОО «Экибастузэнерго», - сообщили в ведомстве.

Ранее в Министерстве энергетики РК рассказали о ремонте на электростанциях Павлодарской области.