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    Павлодарская область занимает первое место в стране по выработке электроэнергии

    18 Августа 2023, 18:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Павлодарская область обеспечивает порядка 40% всего объема электроэнергии республики. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Павлодарская область занимает первое место в стране по выработке электроэнергии и по праву является флагманом энергетики, обеспечивая около 40% всего объема электроэнергии республики. Установленная электрическая мощность электростанций области - около 8 000 МВт, располагаемая электрическая мощность - более 7 500 МВт», - уточнили в ведомстве.

    По данным Минэнерго, в Павлодарской области наиболее крупными источниками электрической энергии являются ГРЭС-1, ГРЭС-2 и АО «ЕЭК».

    «По состоянию на начало августа текущего года объем производства электроэнергии составил 27,8 млрд кВтч, при объеме внутреннего потребления области 11,3 млрд кВтч. В регионе имеются две энергопередающие организации - АО «Павлодарская РЭК», ТОО «Горэлектросеть», общая протяженность сетей которых составляет более 17 тысяч км. Энергоснабжающими организациями в регионе является ТОО «Павлодарэнергосбыт», ТОО «Экибастузэнерго», - сообщили в ведомстве.

    Ранее в Министерстве энергетики РК рассказали о ремонте на электростанциях Павлодарской области.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Павлодарская область Регионы Казахстана Павлодар
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