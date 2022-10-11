Павлодарская область представит свою сельхозпродукцию в Астане

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Сельхозярмарка с участием фермерских хозяйств Павлодарского региона пройдет в столице 15-16 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Свою продукцию привезут сельхозформирования Павлодара, Аксу, Экибастуза, а также десять сельских районов области.

На ярмарку поставят 520 тонн продукции, производимой в регионе, на 300 миллионов тенге. Это – говядина, конина, баранина, молочная продукция, картофель, овощи, пшеничная мука, крупы, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Как отмечают в управлении сельского хозяйства, продукция павлодарских хозяйств пользуется большим спросом у жителей столицы и полностью распродается во время ярмарки. В особенности горожане быстро раскупают мясо, мясную продукцию, мед, картофель и овощи.

Павлодарские предприятия предложат жителям столицы расширенный ассортимент продуктов питания по ценам товаропроизводителей.

Ярмарка развернется по адресу: проспект Туран, 48, на парковочной площадке спортивного комплекса «Астана-Арена».

Фото: pavlodarnews.kz