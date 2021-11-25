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    Павлодарская область обеспечила каждый восьмой доллар несырьевого экспорта РК

    25 Ноября 2021, 14:08

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Объем промышленного производства за 10 месяцев в Павлодарской области составил 2,2 трлн тенге, более 60% из них приходится на обрабатывающий сектор. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, передает МИА «Казинформ».

    «Несырьевой экспорт области сегодня составляет каждый 8-й доллар США в республиканском объеме. Увеличению экспортного потенциала региона еще на 28% способствует реализация 186 инвестпроектов более чем на 2 трлн тенге до 2025 года», - отчитался Абылкаир Скаков.

    По его словам, обрабатывающий сектор растет в том числе за счет машиностроения, производства продуктов питания, химической промышленности и нефтепереработки.

    Если нефтехимический кластер Павлодарской области, на который приходится треть производства бензина в РК и около 40% газойлей, сформировался относительно давно, то драйверами роста других двух отраслей стали железнодорожный кластер в Экибастузе и уверенное развитие АПК. Сегодня пять предприятий кластера производят 73% железнодорожной продукции по стране. В этом месяце в Экибастузе Глава государства запустил производство упругих клемм и шурупов, а на 2024 год запланирован ввод кузнечно-бандажного комплекса.

    «По итогам 10 месяцев область остается лидером по темпам роста валового выпуска сельхозпродукции, только за два года он увеличился на 100 млрд тенге. В этом году наши аграрии впервые за 30 лет собрали более 1 млн тонн зерновых. Урожай гречихи составил более половины всего объема по стране, моркови – более трети, картофеля – 16%. Все это повышает инвестиционную привлекательность АПК Павлодарской области: сейчас на 1 бюджетный тенге субсидий приходится 4 тенге частных инвестиций», - сообщил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, отметив, что площадь орошаемых земель в регионе достигла 135,9 тысячи гектаров.

    Он также остановился на поддержке малого и среднего бизнеса. С начала года в Павлодарской области по «Дорожной карте бизнеса», «Экономике простых вещей» и «Еңбек» поддержаны 1524 проекта на 58,8 млрд тенге.

    «Мы также сотрудничаем с банком второго уровня в запуске программ поддержки предпринимателей. Если в прошлом году таким образом была запущена линия беззалогового кредитования для молодых бизнесменов, то в этом – программа для женщин в бизнесе», - сказал Абылкаир Скаков.

    Кроме того, МСБ Павлодарской области получает помощь сразу по шести направлениям в рамках программы Business Ertis.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Промышленность Экономика
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