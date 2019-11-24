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    Павлодарская молодёжь помогает ветеранам войны и труженика тыла

    24 Ноября 2019, 09:18

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Год волонтёров павлодарское МОО «Социально-волонтёрский центр» отметит своё 20-летие добрыми делами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В следующем году будет 75-летие Победы. В рамках республиканского проекта «Жеңіс» будем организовывать проект – адресную помощь ветеранам и труженикам тыла, - рассказал корреспонденту Казинформа исполнительный директор молодёжного общественного объединения «Социально-волонтёрский центр» Санат Сапаров.

    По его словам, павлодарская молодёжь каждый месяц навещает ветеранов войны и труда. Они говорят с аксакалами по душам, при необходимости делают у них уборку по дому, заготавливают дрова, приносят уголь, чистят двор от снега, ходят в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами.

    «Социально-волонтёрский центр является первой волонтёрской организацией в Павлодарской области, и в следующем году будет праздновать свой юбилей, точнее двадцатилетие», - добавил С. Сапаров.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Общество
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