Павлодарка с поддельным паспортом вакцинации скончалась в реанимации

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре от коронавируса скончалась 60-летняя женщина, которая приобрела поддельный паспорт вакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

18 дней пациентка находилась на ИВЛ. Ее состояние врачи оценивали как тяжелое.

В больницу павлодарка попала 29 июля, до этого несколько дней пыталась вылечиться дома. Пациентка жаловалась на высокую температуру, сухой кашель и слабость. Медики выявили у женщины признаки полисегментарной пневмонии и экстренно госпитализировали в стационар.

Врачам павлодарка рассказывала, что привита двумя компонентами арабской вакцины, однако позже выяснилось, что она купила поддельный паспорт вакцинации.

«Пациентка 18 дней находилась на ИВЛ. Лечение она получала в полном объеме. Накануне состояние больной было нестабильным, термальным. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, ее состояние прогрессивно ухудшалось, восстановить сердечную деятельность не удалось. К сожалению, сегодня пациентка скончалась», – уточнили в управлении здравоохранения.

Пациентка проходила лечение в провизорном отделении областного кардиоцентра. Родственники женщины рассказали медикам, что паспорт вакцинации был куплен не в Павлодарской области.

Напомним, регион находится в «красной» зоне. За прошедшие сутки в области зарегистрировали новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19 - 388 человек.