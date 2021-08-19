Павлодарка с поддельным паспортом вакцинации скончалась в реанимации
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре от коронавируса скончалась 60-летняя женщина, которая приобрела поддельный паспорт вакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
18 дней пациентка находилась на ИВЛ. Ее состояние врачи оценивали как тяжелое.
В больницу павлодарка попала 29 июля, до этого несколько дней пыталась вылечиться дома. Пациентка жаловалась на высокую температуру, сухой кашель и слабость. Медики выявили у женщины признаки полисегментарной пневмонии и экстренно госпитализировали в стационар.
Врачам павлодарка рассказывала, что привита двумя компонентами арабской вакцины, однако позже выяснилось, что она купила поддельный паспорт вакцинации.
Пациентка проходила лечение в провизорном отделении областного кардиоцентра. Родственники женщины рассказали медикам, что паспорт вакцинации был куплен не в Павлодарской области.
Напомним, регион находится в «красной» зоне. За прошедшие сутки в области зарегистрировали новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19 - 388 человек.
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