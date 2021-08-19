+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 27 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Павлодарка с поддельным паспортом вакцинации скончалась в реанимации

19 Августа 2021 16:49
Поделиться:
Павлодарка с поддельным паспортом вакцинации скончалась в реанимации

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре от коронавируса скончалась 60-летняя женщина, которая приобрела поддельный паспорт вакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Новости по теме
Акция #MaxVax: Студенческую молодёжь Карагандинской области призывают вакцинироваться
Главврач больницы СКО: в стационаре на одного вакцинированного -  10 непривитых Число инфицированных Covid-19 превысило 10 тысяч в Атырауской области 2347 человек в Атырауской области привились от COVID-19 за сутки

18 дней пациентка находилась на ИВЛ. Ее состояние врачи оценивали как тяжелое.
В больницу павлодарка попала 29 июля, до этого несколько дней пыталась вылечиться дома. Пациентка жаловалась на высокую температуру, сухой кашель и слабость. Медики выявили у женщины признаки полисегментарной пневмонии и экстренно госпитализировали в стационар.
Врачам павлодарка рассказывала, что привита двумя компонентами арабской вакцины, однако позже выяснилось, что она купила поддельный паспорт вакцинации.

«Пациентка 18 дней находилась на ИВЛ. Лечение она получала в полном объеме. Накануне состояние больной было нестабильным, термальным. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, ее состояние прогрессивно ухудшалось, восстановить сердечную деятельность не удалось. К сожалению, сегодня пациентка скончалась», – уточнили в управлении здравоохранения.

Пациентка проходила лечение в провизорном отделении областного кардиоцентра. Родственники женщины рассказали медикам, что паспорт вакцинации был куплен не в Павлодарской области.
Напомним, регион находится в «красной» зоне. За прошедшие сутки в области зарегистрировали новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19 - 388 человек.


Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
Акция #MaxVax: Студенческую молодёжь Карагандинской области призывают вакцинироваться
Главврач больницы СКО: в стационаре на одного вакцинированного -  10 непривитых
Число инфицированных Covid-19 превысило 10 тысяч в Атырауской области
2347 человек в Атырауской области привились от COVID-19 за сутки
Популярное
1 Назначен прокурор города Косшы Акмолинской области
2 Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями
3 В Нур-Султане запустят новый городской маршрут
4 Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы
5 Видео с привязанными к унитазам детьми прокомментировали в Атырау
6 Сильная жара, грозы, град: штормовые предупреждения в регионах Казахстана
Читайте также
2347 человек в Атырауской области привились от COVID-19 за сутки
Бездоказательно: «Мошенники блокируют телефоны привитых людей»
Назначен прокурор города Косшы Акмолинской области
Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями
В Нур-Султане запустят новый городской маршрут
Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы
Видео с привязанными к унитазам детьми прокомментировали в Атырау
Сильная жара, грозы, град: штормовые предупреждения в регионах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив