Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Павлодарка пострадала в ДТП с участием двух такси

    2 Августа 2022 00:48

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Женщина пострадала в ДТП в Павлодаре, она доставлена в городскую больницу № 1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Как сообщили в управлении здравоохранения региона, пострадавшая – в состоянии средней степени тяжести.

    По информации медиков, 28-летняя женщина получила сотрясение головного мозга.

    Автомобили «Яндекс такси» и «Региона» столкнулись возле дома 101 на улице Торайгырова. По данным областного департамента полиции, авария между Nissan и Chevrolet Nexia произошла в 16:00.

    «В результате ДТП пассажира «Яндекс такси» госпитализировали в больницу. Проводится проверка», – добавили в ДП.

    В ведомстве назначили экспертизы.
    #Павлодарская область #ДТП #Происшествия #Здравоохранение #Павлодар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Погибли 49 человек в ДТП с начала года в Атырауской области
    Грабители напали на таксиста и угнали его авто в Караганде
    Лесные пожары в Павлодарской области - на сельские акиматы поданы иски
    Названы основные причины лесных пожаров в Павлодарской области
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы