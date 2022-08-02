Павлодарка пострадала в ДТП с участием двух такси

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Женщина пострадала в ДТП в Павлодаре, она доставлена в городскую больницу № 1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в управлении здравоохранения региона, пострадавшая – в состоянии средней степени тяжести.

По информации медиков, 28-летняя женщина получила сотрясение головного мозга.

Автомобили «Яндекс такси» и «Региона» столкнулись возле дома 101 на улице Торайгырова. По данным областного департамента полиции, авария между Nissan и Chevrolet Nexia произошла в 16:00.

«В результате ДТП пассажира «Яндекс такси» госпитализировали в больницу. Проводится проверка», – добавили в ДП.

В ведомстве назначили экспертизы.



