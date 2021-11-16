Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Павлодарская область

    Павлодарка попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе

    16 Ноября 2021, 08:56

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре женщина попала под колеса автомобиля. Пострадавшая госпитализирована в больницу, полиция проводит проверку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По сообщению пресс-службы областного департамента полиции, 15 ноября в 15:10 напротив здания 190 по улице Ломова 38-летний водитель «Toyota Camry 40» сбил женщину 1965 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

    «В результате ДТП пострадавшая с травмами госпитализирована в больницу», - говорится в сообщении ДП.

    Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Павлодарская область ДТП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Аким Астаны поблагодарил полицейских за освобождение заложников в отделении Kaspi bank
    Охрана банка немедленно активировала тревожную кнопку – Kaspi Bank о захвате заложников в Астане
    Семья из 6 человек погибла в ДТП в Атырауской области
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи