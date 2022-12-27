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    Павлодарец связал продавца и обокрал магазин на 12 млн тенге

    27 Декабря 2022, 10:32

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Угрожая ножом, павлодарец связал продавца и украл телефоны с крупной суммой денег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Утром 22 декабря в салоне сотовой связи, расположенном в одном из торговых домов Павлодара, неизвестный мужчина, угрожая ножом продавцу, связал ей руки и ноги, после же открыто завладел 25 мобильными телефонами, а также суммой более 305 тысяч тенге. Общая сумма ущерба составила порядка 12 млн тенге.

    «Полицией по данному факту начато досудебное расследование по статье 192 части 4 пункта 2 УК Республики Казахстан. Проводятся розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
    Павлодарская область Борьба с преступностью
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