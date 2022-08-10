Павлодарец сломал руку в шахте лифта

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Мужчине прижало руку в грузовом лифте в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации ДЧС региона, инцидент произошел на крыше 5-этажного здания.

«В шахте грузового лифта между тросом и станиной мужчине прижало правую руку. Спасатели совместно с работниками лифтовой службы при помощи ГАСИ, альпинистского снаряжения, слесарного инструмента ослабили трос, разгрузили противовес и освободили руку пострадавшего», – прокомментировали в ведомстве.

Спасатели транспортировали мужчину с чердачного помещения до кареты «скорой помощи».

В пресс-службе областной станции «скорой помощи» Павлодарской области сообщили, что 27-летний мужчина получил перелом предплечья, в состоянии травматического шока его доставили в городскую больницу № 1.





Фото: pavlodarnews.kz