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    • Павлодарец сломал руку в шахте лифта

    10 Августа 2022 22:25

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Мужчине прижало руку в грузовом лифте в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По информации ДЧС региона, инцидент произошел на крыше 5-этажного здания.

    «В шахте грузового лифта между тросом и станиной мужчине прижало правую руку. Спасатели совместно с работниками лифтовой службы при помощи ГАСИ, альпинистского снаряжения, слесарного инструмента ослабили трос, разгрузили противовес и освободили руку пострадавшего», – прокомментировали в ведомстве.

    Спасатели транспортировали мужчину с чердачного помещения до кареты «скорой помощи».

    В пресс-службе областной станции «скорой помощи» Павлодарской области сообщили, что 27-летний мужчина получил перелом предплечья, в состоянии травматического шока его доставили в городскую больницу № 1.


    Фото: pavlodarnews.kz
    #Павлодарская область #ЖКХ #Происшествия #Здравоохранение #Павлодар
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