Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Павлодарец пожертвовал семь миллионов тенге на ауызашар в мечети

    4 Апреля 2023, 19:08

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Житель Павлодарской области пожертвовал мечети семь миллионов тенге на проведение ауызашара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    В региональной палате предпринимателей прошла встреча с главным имамом области Жолдасом кажы Коспакулы. По его словам, одно из пяти направлений, по которым работает Духовное управление мусульман Казахстана, – воспитание общества в духе нравственности, патриотизма, милосердия и толерантности.

    «В священный месяц Рамазан мусульмане держат пост. В этот период мы говорим о том, что открываются ворота рая, закрываются ворота ада. Всевышний принимает наши мольбы и очень хорошие деяния», – сказал имам.

    Жолдас кажы Коспакулы напомнил, что в эти дни нужно делать больше благих дел и призывать к этому. Можно оказывать нуждающимся любую помощь. Некоторые люди проводят ауызашар. Один из прихожан в этом году выделил семь миллионов тенге, и ежедневно в мечети на вечернюю трапезу после заката собираются 160-190 человек. Двери мечети на ауызашар открыты для всех, независимо от вероисповедания.

    Палата предпринимателей Павлодарской области обратилась ко всем представителям бизнеса, желающим в месяц Рамазан помочь нуждающимся.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Благотворительность Религия Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Музей исламской культуры открыли в Петропавловске
    Православные казахстанцы отмечают Пасху
    Митрополит Александр поздравил казахстанцев с праздником Пасхи
    Реконструкцию полуторавековой мечети завершили в Петропавловске
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров