Павлодарец обманул родственниц на 7 млн тенге, обещая им помощь в приобретении квартир

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В январе 2022 года 27-летний павлодарец сообщил родственницам, что может через акимат приобрести арендное жилье с правом выкупа вне очереди. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Женщины сняли с депозитов деньги, заняли в долг, заложили в ломбардах свои золотые изделия. Одна из них отдала родственнику 2,5 млн тенге, другая - 4,5 млн тенге. Получив деньги, мужчина стал придумывать различные отговорки, чтобы протянуть время. Через полгода мужчина вернул одной из них 250 тысяч тенге. Остальную сумму он потратил на свои нужды. Родственницы поняли, что стали жертвами мошенника и обратились в полицию.

Проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

