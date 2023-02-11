Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Павлодарец обманул родственниц на 7 млн тенге, обещая им помощь в приобретении квартир

    11 Февраля 2023, 12:36

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В январе 2022 года 27-летний павлодарец сообщил родственницам, что может через акимат приобрести арендное жилье с правом выкупа вне очереди. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Женщины сняли с депозитов деньги, заняли в долг, заложили в ломбардах свои золотые изделия. Одна из них отдала родственнику 2,5 млн тенге, другая - 4,5 млн тенге. Получив деньги, мужчина стал придумывать различные отговорки, чтобы протянуть время. Через полгода мужчина вернул одной из них 250 тысяч тенге. Остальную сумму он потратил на свои нужды. Родственницы поняли, что стали жертвами мошенника и обратились в полицию.

    Проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область Борьба с преступностью МВД РК Павлодар
    Новости по теме
    Новости по теме
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Оскорбление представителя власти - На Торегали Тореали заведено уголовное дело
    Более 29 тысяч человек стоят в очереди на жилье в Атырауской области
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    3 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане