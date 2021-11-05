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Павлодарец нанес государству ущерб на 500 млн тенге
5 Ноября 2021 09:27
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области завершено уголовное дело в отношении жителя Павлодара О. Щипило по факту выписки фиктивных счётов-фактур.
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«О.Щипило по предварительному сговору с ранее осужденным А. Колесниковым на протяжении трех лет содействовал недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов. В противоправную схему он задействовал 3 подконтрольные фиктивные фирмы – ТОО «Призма Плюс», «Конэктгрупп» и «Солмир». Тем самым государству нанесен ущерб на сумму свыше 500 млн. тенге в виде неуплаченных налогов. Злоумышленник осужден к 4,5 годам лишения свободы», - сообщили в пресс-службе АФМ.
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