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    Павлодарец едва не утонул на отдыхе с друзьями

    23 Июля 2023, 05:15

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре на берегу реки Усолки во время объезда акватории спасателями был реанимирован утопающий, передает МИА «Казинформ».

    «Вечером 21 июля мужчина, 1996 года рождения, тонул в необорудованном для купание месте. Спасатели заметили, что отдыхающие пытаются вытащить человека из воды. Спасателями была вовремя оказана доврачебная помощь, проведена реанимация. После павлодарца передали бригаде 103. Известно, что молодой человек отдыхал с друзьями», - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Павлодарская область Происшествия МЧС Спасение Павлодар
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