Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Павлодарская область

    Павлодарцы включились в поиск родственников красноармейца из СКО

    17 Февраля 2021, 19:38

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В России нашли медаль участника ВОВ из Северо-Казахстанской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Смоленской области «чёрными копателями» была обнаружена медаль «За Отвагу» №112801, которую они сдали в Смоленский краеведческий музей. Чтобы найти родных бойца, они обратились в Павлодарский поисково-исследовательский отряд «Майдан Жолы», - сообщил командир отряда Александр Шитов.

    По его словам, поисковики Смоленска и Калуги установили имя погибшего фронтовика. Им оказался Салим Аршинбаев. В найденном поисковиками наградном документе есть информация о том, что он родился в 1912 году, а на службу поступил в 1942 году. Призван на фронт он был Кзылтуским районным военным комиссариатом Кзылтуского района Северо-Казахстанской области Казахской ССР.

    «Воинское звание: красноармеец. Воинская часть: 1043 ап 306 сд КалФ, - сообщил А. Шитов. - Даты подвига: 22.11.1942. Наименование награды: Медаль «За отвагу».

    Как оказалось, к этой медали он был представлен приказом № 1 своего подразделения от 13 декабря 1942. Приказ был издан в 1043-м артиллерийском полку 306-й стрелковой дивизии Калининского фронта.

    «Если Аршинбаев Салим приходится вам родственником или вы можете помочь в поиске, просим написать в личные сообщения +7 777-461-7378», - добавил командир павлодарского отряда поискового «Майдан Жолы» Александр Шитов.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Северо-Казахстанская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
    Новости по теме
    Новости по теме
    Блогер Дамир Кушеев пропал в горах близ Текели
    Один из двух пропавших в Атырауской области пастухов найден мертвым
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    4 Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    5 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО