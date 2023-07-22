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    Павлодарцы признались в любви городу массовым забегом

    22 Июля 2023, 21:01

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Марафон начался после разминки, передаёт В массовом старте на центральной набережной поучаствовали более двухсот человек. Организаторы спортивного забега «QalaRun» – акимат города и общественное объединение «Freedom team», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на корреспондент Pavlodarnews.kz.

    Поздравил участников и пожелал им удачи аким Павлодара Ержан Иманзаипов.

    «Сегодня не так важно, кто победит в марафоне «QalaRun», важнее, что столько павлодарцев пришли на набережную, объединённые любовью к родному городу», – отметил градоначальник.

    Дети от шести до одиннадцати лет бежали 400 метров. Первым в самой младшей возрастной группе 6-8 лет прибежал ученик СОШ №41 Авдей Поповский.

    Участники 12-17 лет пробежали 800 метров.

    В забеге среди взрослых соревновались более двухсот павлодарцев.

    Женщины сделали круг на дистанцию в 2,8 километра, мужчины пробежали 5,6 километра.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Акимат Спорт Павлодар
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