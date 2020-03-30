Павлодарцы получат саженцы для посадки во дворе в честь 75-летия Победы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарский поисковый отряд «Майдан жолы» совместно с фондом «Подари Земле сад» запускает патриотическую эко-акцию «Аллея Славы», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Участники акции под лозунгом «Дед, я тебя помню» будут высаживать саженцы и минутой молчания почтят память своих дедов, погибших в Великой Отечественной войне. Акция «Аллея Славы» станет одним из ключевых мероприятий Года памяти и славы, посвящённого 75-летию Победы», - сообщил командир павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы» Александр Шитов.

Акция, по его словам, пройдет с 20 апреля по 30 мая и продолжится с середины сентября до​ середины октября. Принять участие в ней могут все желающие.

«На выбор жителям Павлодарской области будут предоставлены саженцы до 50 сантиметров: сосна, дуб, ясень, тополь пирамидальный, яблоня (дичка). Согласно условиям акции, местные жители могут бесплатно получить от нас молодые деревья и своими руками высадить их возле своего дома; участники акции должны гарантировать уход и выполнение требований полива саженцев в год посадки», - уточнил А. Шитов.

Из-за угрозы распространения коронавируса всех, кто подключается к акции, просят соблюдать меры безопасности: дистанция между участниками должна составлять несколько метров. Во время посадки деревьев рекомендуют передвигаться мини-группами.

«Представителей старшего поколения просим воздержаться от участия в мероприятии. Наша задача как организаторов – обеспечить следующим поколениям бессрочное напоминание о том, что они потомки великого народа, народа-победителя и освободителя, отдавшего ради защиты Родины самое ценное – свою жизнь!» - подчеркнул командир отряда.