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    Павлодарцы получат саженцы для посадки во дворе в честь 75-летия Победы

    30 Марта 2020, 05:41

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарский поисковый отряд «Майдан жолы» совместно с фондом «Подари Земле сад» запускает патриотическую эко-акцию «Аллея Славы», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Участники акции под лозунгом «Дед, я тебя помню» будут высаживать саженцы и минутой молчания почтят память своих дедов, погибших в Великой Отечественной войне. Акция «Аллея Славы» станет одним из ключевых мероприятий Года памяти и славы, посвящённого 75-летию Победы», - сообщил командир павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы» Александр Шитов.

    Акция, по его словам, пройдет с 20 апреля по 30 мая и продолжится с середины сентября до​ середины октября. Принять участие в ней могут все желающие.
    «На выбор жителям Павлодарской области будут предоставлены саженцы до 50 сантиметров: сосна, дуб, ясень, тополь пирамидальный, яблоня (дичка). Согласно условиям акции, местные жители могут бесплатно получить от нас молодые деревья и своими руками высадить их возле своего дома; участники акции должны гарантировать уход и выполнение требований полива саженцев в год посадки», - уточнил А. Шитов.
    Из-за угрозы распространения коронавируса всех, кто подключается к акции, просят соблюдать меры безопасности: дистанция между участниками должна составлять несколько метров. Во время посадки деревьев рекомендуют передвигаться мини-группами.
    «Представителей старшего поколения просим воздержаться от участия в мероприятии. Наша задача как организаторов – обеспечить следующим поколениям бессрочное напоминание о том, что они потомки великого народа, народа-победителя и освободителя, отдавшего ради защиты Родины самое ценное – свою жизнь!» - подчеркнул командир отряда.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Экология ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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