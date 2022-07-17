Павлодарцы отметили День города

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В честь Дня города в Павлодаре было организовано около 20 мероприятий. Празднование завершилось гала-концертом с участием известных казахстанских артистов на центральной набережной, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного акимата, звезды казахстанской эстрады подарили павлодарцам особое праздничное настроение. Хедлайнерами концерта «Павлодар – менің сүйікті қалам» стали Ерке Есмахан, Әміре, Алина Герц и группа «Формат». Также на сцене «Ertis Promenade» выступили артисты областной филармонии имени И. Байзакова и другие творческие коллективы региона.

Аким области поздравил жителей на своей странице в Instagram, пожелав им процветания и крепкого здоровья.

«В Павлодаре гармонично сплелись скорость Иртыша, мощь промышленных предприятий, темпы транспортных потоков и, конечно, сила и неравнодушие людей. Именно павлодарцы делают Павлодар таким – городом бесконечной энергии. С Днем города, павлодарцы», - написал Абылкаир Скаков.

В рамках празднования в городе прошли около 20 культурно-массовых мероприятий, спортивных состязаний и выставок.