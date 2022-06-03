Павлодарцам не придется платить за поездки в автобусах 5 июня

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре 5 июня будет бесплатный проезд в общественном транспорте. Оперативно добраться можно будет и на избирательные участки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В день референдума проезд в общественном транспорте Павлодара сделают бесплатным. Об этом сообщили в городском отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Решение касается автобусов, трамваев, микроавтобусов.

Ранее сообщалось , что общественный транспорт будет бесплатным 5 июня в Атырау.

Указ о проведении 5 июня 2022 года республиканского референдума подписал Президент Казахстана.