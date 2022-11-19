Павлодарцам дали пояснение по проекту строительства завода кальцинированной соды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жителям Павлодара экологи дали пояснение по проекту строительства завода кальцинированной соды в Павлодаре, касательно технологии производства и месторасположения площадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал EcoMedia.

«По технико-экономическому обоснованию проекта «Строительство завода кальцинированной соды мощностью 200 тысяч тонн в год, расположенного в Северном промышленном районе города Павлодара» имеется положительное экспертное заключение выданное филиалом РГП «Госэкспертиза» от 19.04.2019 года. Заказчиком ПСД является ТОО «Павлодар-Сода», - отметили в Минэкологии.

Место реализации проекта - Северная промышленная зона города Павлодар. Источник финансирования - собственные инвестиции. Отвод земельного участка предусмотрен площадью 74,3121 га.

Как сообщили в ведомстве, площадка завода будет располагаться в непосредственной близости от существующих авто и железнодорожных путей, а также недалеко от действующей системы водовода.

«Производство кальцинированной соды планируется по методу Сольве. Согласно сведениям материалов общественных слушаний, методу Сольве, производятся более 50% соды в мире, по такой технологии работают европейские, азиатские и южноамериканские заводы. Соль планируется добывать на месторождениях оз. Большой Калкаман и оз. Туздысор. Известняк на месторождении «Керегетас», - проинформировали в Минэкологии.

Кальцинированная сода, произведенная на ТОО «Павлодар-Сода», будет служить сырьем для производства стекольных изделий и пр. При производстве хромовых соединений, фосфатов натрия. Основным потребителем предполагается АО «Алюминий Казахстана», где сода будет использоваться при производстве глинозема. На сегодняшний день сода данным предприятием завозят из Российской Федерации.

«Публичные обсуждения уже проходили дважды: в январе 2019 года и в июле 2020. В обоих случаях представители общественности и экологи высказывали ряд критических замечаний по поводу большого расхода безвозвратно используемой воды для производства. Потребление воды планируется по 1,8 млн тонн на протяжении 5 лет, после планируется оборотное потребление с накопителя в объёме 1,1млн тонн и 700тыс с поверхностного источника р.Иртыш», - пояснили в министерстве.

14 мая 2021 года на сайте местных исполнительных органов было опубликовано объявление ТОО «Павлодар - Сода» о проведении общественных слушаний в формате видеоконференцсвязи по проекту «Предварительная оценка воздействия на окружающую среду (ПредОВОС) к технико-экономическому обоснованию «Строительство завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год», расположенного на территории Северного промышленного района города Павлодара. Слушания состоялись 11.06.2021 года.

«В настоящее время в территориальный департамент и Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК заявлений на намечаемую деятельность не поступало. Стоит отметить что данный проект будет проходить общественные слушания и может быть реализован лишь после одобрения общественностью и жителями региона», - говорится в сообщении ведомства.



