Павильон Казахстана признан вторым лучшим павильоном на EXPO 2020 Dubai

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - 30 марта в рамках Дня чествования Международного бюро выставок (МБВ) были подведены итоги Всемирной выставки EXPO 2020 Dubai и состоялась церемония вручения наград EXPO Awards. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «НК QazExpoCongress».

Национальный павильон Республики Казахстан занял второе место среди 192 стран мира и получил серебряную награду в главной номинации «Раскрытие темы выставки».

Кроме того, павильон Казахстана занял первое место в номинации «Best Presentation» и третье место в номинации «Best Large Pavilion» по версии международного журнала Exhibitor Magazine.

Казахстанский павильон входит в Топ-10 посещаемых павильонов выставки EXPO 2020 Dubai. Всего за период выставки павильон посетили 1 млн 617 тыс. человек.

Первое и третье места в номинации «Раскрытие темы выставки» получили Германия и Италия.

За полгода работы на выставке в казахстанском павильоне провели 51 деловое и культурное мероприятие. В результате заключили 16 соглашений и меморандумов в сфере торгово-экономического сотрудничества. Кроме этого планируется подписание соглашения о признании Казахстанского сертификата «Халяль», это позволит открыть рынок ОАЭ для поставок продукции Казахстана без прохождения местной сертификации.

Сейчас идут переговоры по дальнейшей судьбе павильона Казахстана. Рассматривают несколько вариантов. Один из них – перевести часть экспозиции в павильон Нур-Алем в Нур-Султане. Другой – оставить его в Дубае. После завершения выставки власти ОАЭ планируют провести реконструкцию объектов ЭКСПО и создать новое место притяжения, где возможно, найдется место и павильону Казахстана.

«Учитывая колоссальные средства, жаль просто разобрать его. Сейчас мы прорабатываем несколько моментов с различными отраслевыми министерствами, чтобы в последующем павильон служил для пользы Казахстана. После проведения EXPO-2017 международное бюро выставок высоко оценило то, что мы смогли в короткие сроки предать жизненный импульс текущей территории, используем ее на 90 процентов. Здесь в ОАЭ планы похожие на наши. После завершения выставки приступят к работам по реконструкции. Это будет новая точка притяжения в Дубае. В этой связи павильон Казахстана возможно сыграет ключевую роль для экономики нашей страны на международном рынке», - считает первый заместитель председателя правления АО QazExpoCongress Даулет Еркимбаев.