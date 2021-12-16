Павильон «Казахстан» на ВДНХ признан лучшим объектом реставрации Москвы

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Вновь отреставрированный павильон «Казахстан» на территории ВДНХ признан лучшим объектом реставрации Москвы по версии активных граждан, набрав более 51 тысячи голосов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Московская реставрация – 2021» прошла в минувший вторник. Ежегодный конкурс проводится правительством Москвы в целях развития традиций московской школы реставрации и привлечения общественного интереса к памятникам истории и культуры.

В этом году на конкурс поступило 66 заявок по 33 объектам. Среди них крупные объекты промышленной, гражданской архитектуры, а также объекты исторического наследия.

Почётный диплом из рук мэра города Москвы Сергея Собянина получил советник-посланник посольства Казахстана в России Нуржан Каджиакбаров и представители корпоративного фонда «Торгово-выставочный центр «Казахстан», сообщили в пресс-службе диппредставительства.

В нынешнем виде павильон «Казахстан» на ВДНХ открылся в 1954 году, позже в 1960-х он был передан металлургам под выставку «Металлургия», получив порядковый номер 11. С 1990-х использовался под торговлю, кафе и офисы, а после чего долгое время простаивал. В конце 2000-х казахстанской стороной инициировано решение о его реставрации, после чего начался процесс передачи объекта.

В последующие годы при непосредственном участии казахстанского посольства была проведена самая масштабная реконструкция в его истории. Восстановлен фасад, интерьер и скульптурные композиции, также отремонтирована гранитная лестница на входе. Сооружен стеклянный купол над центральным выставочным залом.

Сегодня, как и 67 лет назад, у входной арки павильона гостей встречают скульптуры акына Жамбыла Жабаева и Героя социалистического труда Шыганака Берсиева.

Общая площадь павильона составляет 4 826 квадратных метра, в том числе историческая часть – 1 716 кв.м., пристройка – 3 110 кв.м. Здание пристройки имеет пять этажей, в том числе один подвальный. Комплекс располагает торгово-выставочным залом, конференц-залом (кинозалом) на 150 зрителей и рестораном на 120 посадочных мест.

Сейчас павильон используется для осуществления торгово-выставочной деятельности, организации культурных мероприятий и открытия ресторана национальной кухни.



