Патрульные электромобили появились в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Патрульные электромобили появились в Павлодаре, на которых полицейские теперь патрулируют Набережную, передает МИА «Казинформ».

С целью обеспечения безопасности граждан, отдыхающих на Центральной Набережной города Павлодара, для патрулирования одного из самых популярных мест отдыха павлодарцев стражами правопорядка будут использоваться электромобили.

«Территория Набережной значительно увеличилась, на сегодняшний день ее протяженность составляет около 6 км. На излюбленном месте отдыха жителей и гостей города, в летний период, почти каждый день проводятся массовые мероприятия, на «Ертис променад» выступают звезды зарубежной и отечественной эстрады, проводятся челенджи, флешмобы, различные масштабные акции. В целях эффективного несения службы по охране общественного правопорядка, теперь будут использоваться возможности электромобилей», - отметил начальник областного Департамента генерал Амантай Аубакиров.

Теперь в распоряжении Департамента полиции 2 новеньких электромобиля с электрическим приводом. Главное преимущество автомобилей от обычных: это экологически чистый и экономичный транспорт, без затрат на бензин. Современный электромобиль рассчитан на четырех человек, также имеется еще два свободных места для перевозки пассажиров.

Электромобиль способен развивать скорость до 30 км/ч, запас хода составляет 100 км, а заряжаться он может от обычной розетки, да и управлять электромобилем легко. Кроме того, электромобили двигаются бесшумно, что является большим преимуществом для патрулирования.