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    Патрульные автомобили со встроенным радаром эффективно выявляют нарушения ПДД – МВД

    10 Мая 2023, 18:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Один патрульный автомобиль со встроенным радаром выявляет нарушения так же эффективно, как 20-25 обычных автопатрулей. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Замминистра рассказал о мобильных автоматических радарах, встроенных в патрульные автомобили – «Ekin Рatrol», «Кибер-Шериф» и другие. Они работают аналогично автоматическим системам фиксации нарушений ПДД

    «Сейчас в стране 84 таких комплекса. В основном они контролируют скоростной режим на загородных дорогах. Их эффективность очевидна. Один патрульный автомобиль со встроенным радаром в среднем выявляет столько же нарушений, как 20-25 обычных автопатрулей. У сотрудников отсутствует возможность внесения корректировок, либо удаления фото и видеоданных. Информация о нарушениях сразу передается на центральный сервер Комитета по правовой статистике и специальным учетам», – сказал М.Кожаев.

    По его словам, таким образом обеспечивается принцип «неотвратимости наказания» и полностью исключаются коррупционные риски.

    В своем выступлении М.Кожаев отметил, что камеры видеонаблюдения на дорогах дисциплинируют водителей. При этом, контакт полиции с нарушителем и возможность принятия незаконного решения исключены. Формирование предписания об уплате штрафа, его подписание и отправка происходят автоматически.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    МВД РК
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