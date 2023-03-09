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    Патроны и 56 доз гашиша обнаружили у 60-летнего павлодарца

    9 Марта 2023, 11:03

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков 60-летнего жителя Павлодара задержали сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности регионального департамента полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Как рассказали в полиции, при личном досмотре у него было изъято неизвестное вещество серо-зеленого цвета. При проведении обыска по месту жительства оперативники обнаружили свертки с неизвестным веществом и патроны гладкоствольного оружия разного калибра, а также высушенные кусты наркосодержащего растения.

    «По результатам исследования установлено, что изъятые вещества являются гашишем, общей массой 57 грамм. – В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил исполняющий обязанности начальника УПН ДП Павлодарской области Арсен Айгазин.

    Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Павлодарская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками Павлодар
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