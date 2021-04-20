Патриотическую акцию «Парта памяти» запустили в Приозёрске

ПРИОЗЁРСК. КАЗИНФОРМ – В общеобразовательной школе №2 города Приозёрска проходит акция патриотического воспитания молодёжи «Парта памяти». Она посвящена 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подобное мероприятие проводится в Казахстане впервые, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этой акцией мы хотим приобщить учащихся к жизненному пути воинов-казахстанцев, запомнившихся героическими подвигами в Великой Отечественной войне. На партах размещены фотографии и информация о подвиге наших ветеранов, трое из которых - ветераны ВОВ нашего города. Акция продлится до 20 мая», – сообщили в отделе образования Приозёрска.

Первый день акции посвящён памяти воинов-батыров. Учащимся провели урок мужества на тему «Жизненный путь и служебно-боевая деятельность казахского героя генерала Сагадата Нурмагамбетова».

«Парта памяти» не случайно проводится именно в Приозёрске. В прошлом году молодёжная команда города «Сагадат» завоевала главный приз в республиканских тренировочных соревнованиях «Айбын». Теперь исторические фотографии и биографии героев будут всегда украшать парты школьных классов.

«Наши ребята активно участвовали во всех состязаниях, соприкоснулись с военным делом, историей Вооружённых сил. Продемонстрировали свои навыки, испытали себя на прочность. Я уверен, что акция «Парта памяти» придаст новый импульс военно-патриотическому воспитанию. И надеюсь, что она пройдёт по всей стране», – сказал заместитель командира в/ч 60601 Даулет Бейсеков.



