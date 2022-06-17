Патриотический форум молодежи прошел в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - По инициативе акимата и прокуратуры Жамбылской области, а также регионального командования «Юг», в Таразе прошел форум среди молодежи «Патриотическое воспитание молодежи в Новом Казахстане». Целью мероприятия стало обсуждение проблемных вопросов в правовом воспитании молодежи, формирование патриотизма и уважения законов и традиций, воспитание готовности к выполнению конституционного долга по обеспечению военной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У страны, в которой есть образованная молодежь с высоким патриотическим сознанием, всегда будут большие возможности и светлое будущее», - сказал аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, обращаясь к участникам молодежного форума, проходившего во Дворце молодежи имени Марса Уркумбаева.

Участниками первой части форума стали студенты и старшеклассники, перед которыми выступили глава региона Нуржан Нуржигитов, прокурор области Нургалым Абдиров и командующий войсками регионального командования «Юг» Мереке Кучекбаев. В форуме также принимали участие представители интеллигенции, ветераны, военнослужащие, волонтеры, педагоги.

Открывая пленарную часть форума, Н. Нуржигитов призвал молодое поколение уважать национальную культуру, родной язык, традиции и обычаи своего народа, вырабатывать позитивные жизненные ориентиры и гордиться своей страной.

«В нашей области проживают более 258 тыс. молодых людей. Формированию у граждан, особенно молодежи, высокого патриотического сознания, уделяется особое внимание. Суть нравственно-патриотического воспитания заключается в том, чтобы посеять и взрастить в сердцах молодых людей семена любви к Родине, истории и культуре народа», - отметил Нуржан Нуржигитов, подчеркнув, что государством принимаются меры для полноценного развития, повышения творческого и спортивного потенциала подрастающего поколения.

Нургалым Абдиров, говоря о важности правового воспитания и следования принципу «нулевой терпимости» в обществе, предложил сформировать новый образ «современного патриота-казахстанца», успешной личности, уважающего закон и поддерживающего правопорядок, закладывающего прочный фундамент будущего страны.

Говоря о работе по профилактике правонарушений, повышению правовой культуры и грамотности граждан, Н. Абдиров отметил, что по инициативе областной прокуратуры разрабатывается совместный комплексный план, направленный на воспитание молодежи в духе патриотизма, повышение правовой культуры, приобщение к духовно-нравственным ценностям, снижение уровня безработицы, профилактику правонарушений в семейно-бытовой сфере.

«Каждый гражданин страны, независимо от своего социального положения, национальности и вероисповедания, должен понимать свою причастность к защите Отечества, четко осознавать высокую роль и место Вооруженных сил в обеспечении безопасности страны», – сказал командующий войсками регионального командования «Юг» Мереке Кучекбаев.

Действующие солдаты срочной службы воинских частей жамбылского гарнизона поделились с участниками форума впечатлениями о службе в армии. Важные советы и наставления дал молодежи председатель ОО «Союз ветеранов и инвалидов войны в Афганистане» Дукенбай Ермеков.

Во второй части форума были проведены тематические спецкурсы с преподавателями начальной военной подготовки и заместителями директоров по правовой и воспитательной работе всех учебных заведений области. Здесь участвовали свыше тысячи молодых людей.

Перед началом форума гости посетили выставку вооружения и военной одежды, подготовленную региональным командованием «Юг». Вниманию гостей были представлены видеоролики о том, как проходит воинская служба солдат в Гвардейском гарнизоне и как работает детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас сарбаз».