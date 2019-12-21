Патриотический челлендж «Мен қазақпын» дошел до Брюсселя

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Бельгии поддержало челлендж «Мен қазақпын», посвященный Дню независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в Facebook Посольства РК в Королевстве Бельгия.

«Посольство Казахстана в Брюсселе поддерживает челлендж, посвященный Дню независимости нашей страны! Просим приветствовать самую популярную на сегодняшний день патриотическую казахскую песню в исполнении сына сотрудника Посольства Темирлана!» - призвали в посольстве.

Стоит отметить, что маленький артист весьма тщательно подготовился к своему выступлению: казахский национальный костюм, «сцена», а самое главное - пение с воодушевлением и искренней любовью к родному Отечеству. Всё это нашло искренний отклик в сердцах пользователей соцсети, поддержавших творчество маленького патриота.

Напомним, приуроченный ко Дню независимости РК челлендж «Мен қазақпын» запустили павлодарские школьники, взорвавшие соцсети своим видео.

Челлендж поддержал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

16 декабря патриотическая эстафета была подхвачена алматинцами.

Фото: www.facebook.com/KazakhstanInBrussels