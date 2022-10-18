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    Патриотический челлендж ко Дню Республики запустили спортсмены Астаны

    18 Октября 2022, 14:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Акцию «Қыран елім – Қазақстаным!» запустили в Астане ко Дню Республики. Столичные спортсмены в рамках акции прочли стихотворение «Қазақстан - Республикам менің» и передали эстафету спортсменам города Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Участники патриотический акции собрались на площади государственных символов в столице и запустили челлендж, который передадут по всей стране, таким образом отмечая, спортивные победы молодой республики на международных татами, кортах, треках и рингах.

    «Глава государства Касым-Жомарт Токаев внес изменения в закон и объявил 25 октября национальном праздником – Днем Республики. Мы, спортсмены города Астаны, отмечаем День Республики как новый национальный праздник. В связи с этим, было решено приурочить нашу патриотическую акцию ко Дню Республики, который празднуется 25 октября. Мы передаем челлендж спортсменам из Атырау. Акция проводится с целью развития отечественного спорта. Челлендж будет передаваться как эстафета в другие города и регионы страны по цепочке», - сказал олимпийский чемпион, заместитель генерального секретаря Национального олимпийского комитета РК Серик Сапиев.

    Патриотическая акция «Қыран елім – Қазақстаным!» продлится до конца октября.

    По словам заместителя руководителя управления физической культуры и спорта города Астаны Еркегали Корбозова, главная цель мероприятия – пробудить патриотические чувства, показать единство народа и на спортивной арене, отметить достижения нашей страны в этом поприще.

    «Қыран елім – Қазақстаным!» - один из способов проявить уважение к грядущему празднику, уверены участники. Присоединиться к патриотической акции может каждый. Для этого нужно публиковать видеоролики на личных страницах горожан с хэштегами #РеспубликаКүні, #ДеньРеспублики.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Спорт Дата Патриотизм День Республики
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