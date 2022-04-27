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    10:52, 27 Апрель 2022 | GMT +6

    Патогенный стафилококк выявлен у трех сотрудников столовой колледжа в Рудном

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Все пробы готовой продукции не соответствовали по микробиологическим показателям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Массовое пищевое отравление студентов Рудненского горно-технологического колледжа произошло в период с 20 по 21 апреля. Госпитализировано в инфекционное отделение 14 человек.

    Специалистами департамента санитарно-эпидемиологического контроля в рамках возбужденного уголовного дела проведена внеплановая проверка столовой колледжа. В ходе эпидемиологического расследования установлено, что у заболевших отмечались симптомы в виде тошноты, рвоты, жидкого стула, которые они связывают с питанием в столовой колледжа.

    «26 апреля 2022 года все студенты выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии и находятся под медицинским наблюдением. По результатам лабораторных исследований выявлен патогенный стафилококк у трех сотрудников столовой, все пробы готовой продукции не соответствовали по микробиологическим показателям. У госпитализированных студентов в анализах выделен патогенный стафилококк. Возможным источником инфекции мог стать персонал пищеблока», - прокомментировали в департаменте.

    В ходе проверки выявлены и нарушения санитарных правил: использование пищевых продуктов без документов, подтверждающих их качество и безопасность, а также нарушение условий хранения и технологии приготовления блюд. Специалисты ведомства провели профилактические и противоэпидемические мероприятия в очаге.

    По итогам проверки, как заверили в департаменте, будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

    Ранее сообщалось о массовом пищевом отравлении студентов в колледже города Рудный. Начата проверка работы столовой учебного заведения.

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