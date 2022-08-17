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    Пастух продал чужой скот на 2,8 млн тенге в Жамбылской области

    17 Августа 2022 21:06

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области пастух продал вверенный ему скот.. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Меркенский районный отдел полиции обратился 39-летний житель района.

    По словам мужчины, он доверил свой племенной скот пастуху, работающему у него на пастбище. Тот незаконно растратил вверенное ему имущество и продал 47 голов скота. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила 2 820 000 тенге.

    В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий был доставлен в районный отдел полиции 31-летний житель Меркенского района. Вину подозреваемый признал полностью.

    По факту проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества лицом с использованием своего служебного положения».

    Фото: polisia.kz
    #Жамбылская область #МВД РК
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