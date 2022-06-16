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    Пастух продал чужих овец на 16 млн тенге в Туркестанской области

    16 Июня 2022, 18:28

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские задержали пастуха, продавшего чужой скот на 16 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

    «В Ордабасинский районный отдел полиции с заявлением обратился местный житель. По словам мужчины, один из пастухов, которому он доверил пасти свой скот, незаконно присвоил более 200 племенных овец, стоимостью 70 тыс. тенге каждая. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила свыше 16 млн тенге. Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Ордабасинского РОП задержали подозреваемого, жителя Арыси. Как выяснилось, пастух с 2021 года продавал овец, то есть чужое вверенное имущество, на сторону. Мужчина признался, что на преступление он пошел, чтобы погасить свои кредиты и долги», - сообщили в полиции.

    Подозреваемый арестован, в отношении него проводятся следственные действия.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Борьба с преступностью Регионы Общество Криминал
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