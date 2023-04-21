Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Пастух обнаружил раненого барса в Алматинской области, животное передали в зоопарк

    21 Апреля 2023, 15:36

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Житель поселка Сарыбастау Алматинской области во время выпаса скота обнаружил ослабленного снежного барса, животное передали в алматинский зоопарк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии сообщили, что у снежного барса были нарушены двигательные функции задних лап.

    «19 апреля этого года в дежурную часть управления полиции Райымбекского района поступило сообщение от жителя поселка Сарыбастау о том, что при выпасе скота им обнаружена ослабленная особь снежного барса - нарушены двигательные функции задних лап. На место выехали инспекторы РГКП «ПО «Охотзоопром», УП Райымбекского района, инспектор природоохранной полиции, составлен акт. 20 апреля краснокнижное животное было передано в Алматинский зоопарк», - проинформировали в пресс-службе Комитета.

    Видео транспортировки животного появилось в соцсетях.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Минэкологии Животные Спасение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Житель Атырау спас пытавшегося спрыгнуть с моста мужчину
    Спрыгнувшую с моста в реку Урал женщину спасли в Атырау
    В одной из гостиниц Алматинской области обнаружен труп девушки
    Восемь человек спасли от пожара в Актюбинской области
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
    Новости партнеров