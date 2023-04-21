Пастух обнаружил раненого барса в Алматинской области, животное передали в зоопарк

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Житель поселка Сарыбастау Алматинской области во время выпаса скота обнаружил ослабленного снежного барса, животное передали в алматинский зоопарк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии сообщили, что у снежного барса были нарушены двигательные функции задних лап.

«19 апреля этого года в дежурную часть управления полиции Райымбекского района поступило сообщение от жителя поселка Сарыбастау о том, что при выпасе скота им обнаружена ослабленная особь снежного барса - нарушены двигательные функции задних лап. На место выехали инспекторы РГКП «ПО «Охотзоопром», УП Райымбекского района, инспектор природоохранной полиции, составлен акт. 20 апреля краснокнижное животное было передано в Алматинский зоопарк», - проинформировали в пресс-службе Комитета.

Видео транспортировки животного появилось в соцсетях.



