Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    Пастух и его знакомый похищали КРС в Акмолинской области

    17 Ноября 2019, 22:32

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 1,5 млн тенге ущерба причинила владельцу ТОО пропажа трех коров ценной породы в Ерейментаском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    По информации ведомства, преступление было совершено в августе этого года в одном из фермерских хозяйств Ерейментауского района. В рамках проведения оперативно – розыскных и следственных мероприятий по раскрытию краж скота на территории района был выявлен факт хищения трех голов КРС абердин-ангусской породы. Ущерб, причиненный сельчанам, составил более полутора миллиона тенге.

    «Причастными к преступлению оказались пастух этого же фермерского хозяйства и его знакомый. Стражи порядка установили, что подозреваемые в течение месяца похитили три головы ценной породы КРС и, зарезав их на пастбище, реализовали мясо. В качестве вещественного доказательства полицейскими изъяты шкуры похищенного скота, также имеются признательные показания», - рассказали в ведомстве.

    Как добавили полицейские, сельчанин также оказался причастным и к другой краже скота, имевшей место здесь же, на территории ТОО. Установлено, что в тот же период пастух похитил 7 телят, четверых из которых успел продать третьим лицам.

    «В настоящее время по всем фактам проводятся досудебные расследования», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Силовые структуры
    Новости по теме
    Новости по теме
    Жительница Туркестанской области украла деньги у бывшего мужа
    Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов
    Более 3 млн тенге сняла женщина с банковской карты своего знакомого в Темиртау
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    4 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    5 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ