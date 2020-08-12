Пастора оштрафовали на 640 тысяч тенге в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области в период карантина работало одно из религиозных объединений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«При проведении рейдовых мероприятий на предмет нарушения карантина мониторинговой группой города Экибастуза первого августа, в 22:11, выявлен факт функционирования одного из религиозных объединений», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

В отношении пастора возбуждено административное производство по статье 425 части первой КРКоАП «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов», отметили в полиции.

«Наложен штраф в размере 230 месячных расчётных показателей на сумму 638940 тенге», - добавили в пресс-службе департамента.





