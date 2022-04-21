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    Пастбищ не хватает в трех районах ВКО

    21 Апреля 2022, 16:03

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане была проведена работа по изъятию брошенных земель. Об этом на брифинге в РСК сообщила руководитель управления земельных отношений Надежда Михейлис, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    В 2021 году Главой государства было поручено провести работу по изъятию брошенных земель. Местные акиматы предоставили список угодий, которые простаивают и не используются владельцами. В результате проделанной работы удалось ввести в оборот более 1 млн гектаров ранее не используемых земель.

    На сегодня потребность в пастбищах для выпаса скота в ВКО составляет 146 тыс. гектаров.

    «Острый дефицит пастбищ идет в Бескарагайском, Бородулихинском, Уланском районе, также в городе Усть-Каменогорске», - сообщила Надежда Михейлис.

    В управлении отметили, что процедура возврата земель очень длительный процесс, который занимает по времени примерно один год.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Акимат Сельское хозяйство Регионы
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