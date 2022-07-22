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    Пассажиры спаслись из окон загоревшегося поезда в штате Массачусетс

    22 Июля 2022, 10:34

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Один пассажир прыгнул в реку, а несколько других вылезли из окон, когда поезд загорелся в районе Бостона штата Массачусетс в четверг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство CBS News.

    Инцидент произошел в 6:45, языки пламени и дым заметили из головного вагона, когда поезд Orange Line пересекал реку Мистик к северу от Бостона и приближался к станции города Сомервилл.

    Транспортное управление залива Массачусетс (ТУЗМ) заявило, что сообщений о пострадавших не поступало. В поезде находилось около 200 пассажиров, которых эвакуировали. Один человек, прыгнувший в воду, отказался от медицинской помощи.

    После отключения электричества поезд Orange Line доставили на станцию для проведения расследования. В настоящее время осуществляется проверка железнодорожной инфраструктуры. Известно, что поезд эксплуатируется уже 43 года.

    Генеральный директор ТУЗМ Стив Пофтак предположил, что кусок металла в нижней части поезда оторвался и ударился об электрифицированный третий рельс, что привело к искрообразованию и воспламенению вагона.

    Мэр Бостона Мишель Ву заявила, что пожар является еще одним свидетельством того, что транспортная система находится в кризисной ситуации.

    Ранее сообщалось, что три человека погибли и еще десятки получили ранения в результате аварии пассажирского поезда с грузовиком в американском штате Миссури.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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