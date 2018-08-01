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Пассажиры опоздавших из-за аварии в Жамбылской области поездов получат компенсацию

1 Августа 2018 00:40 199
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Пассажиры опоздавших из-за аварии в Жамбылской области поездов получат компенсацию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пассажиры пяти поездов, опоздавших к месту прибытия из-за схода грузового состава в Жамбылской области, получат компенсацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz

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Напомним, авария произошла сегодня утром на участке Мойынты - Шыганак перегона Кашкентениз - Жастар. Причиной ЧП, предварительно, стал излом боковой рамы одного из вагонов. Жертв и пострадавших нет. Расследованием инцидента займется специальная комиссия.

«Согласно закону о железнодорожном транспорте, за задержку отправления и опоздание с прибытием пассажиры получат соответствующую компенсацию. Предварительной причиной схода явился излом боковой рамы вагона собственника, которым является ТОО «Иском Транс». В установленном законодательном порядке весь нанесенный ущерб будет предъявлен собственнику грузового вагона», - рассказал и.о. заместителя председателя правления по безопасности движения поездов АО «НК «ҚТЖ» Марат Шакенов. 

 

 

 

 

 

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Ключевые слова: Жамбылская область, КТЖ,
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