Пассажиры опоздавших из-за аварии в Жамбылской области поездов получат компенсацию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пассажиры пяти поездов, опоздавших к месту прибытия из-за схода грузового состава в Жамбылской области, получат компенсацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz.

Об этом сообщили в «Қазақстан темір жолы».

Напомним, авария произошла сегодня утром на участке Мойынты - Шыганак перегона Кашкентениз - Жастар. Причиной ЧП, предварительно, стал излом боковой рамы одного из вагонов. Жертв и пострадавших нет. Расследованием инцидента займется специальная комиссия.

«Согласно закону о железнодорожном транспорте, за задержку отправления и опоздание с прибытием пассажиры получат соответствующую компенсацию. Предварительной причиной схода явился излом боковой рамы вагона собственника, которым является ТОО «Иском Транс». В установленном законодательном порядке весь нанесенный ущерб будет предъявлен собственнику грузового вагона», - рассказал и.о. заместителя председателя правления по безопасности движения поездов АО «НК «ҚТЖ» Марат Шакенов.