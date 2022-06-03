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    Пассажиры двух автобусов пострадали во время ДТП в Актобе

    3 Июня 2022, 00:08

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в пригороде Актобе у жилого массива «Жанаконыс» произошло ДТП с участием грузовика и двух общественных автобусов. Пострадали пассажиры, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Актюбинской области.

    Водитель грузовика не смог снизить скорость и столкнулся с маршрутным автобусом № 21 с 45 пассажирами. От удара автобус врезался в другой автобус маршрута № 45, также перевозивший более 30 человек.

    «Водитель грузового автотранспорта марки «Howo», не приняв меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства или безопасному объезду, допустил столкновение с маршрутным автобусом № 21, который перевозил 45 пассажиров. Затем от удара автобус № 21 столкнулся с автобусом № 45, в котором было 33 пассажира.

    Пассажиры автобусов доставляются в больницу скорой медицинской помощи Актобе с различными телесными повреждениями. На данный момент пострадало семь пассажиров», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    В полиции напомнили водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП Происшествия Транспорт Общество Актобе
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