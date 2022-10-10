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    Пассажиры авто с российскими номерами устроили опасное «шоу» в Атырау

    10 Октября 2022, 00:51

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Водителя автомобиля, пассажиры которого выпивали, высунувшись из окон, разыскивают в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Атырау в социальных сетях распространяется видео. На нем снят движущийся в районе драматического театра автомобиль, пассажиры которого почти в полный рост с двух сторон вылезли из окон и пили, передавая бутылку друг другу поверх крыши авто. Пользователи сетей просят полицейских найти и наказать нарушителей и водителя автомобиля, пассажиры которого рисковали и собственными жизнями, и могли спровоцировать дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, машина с российскими номерами на учете в Казахстане не состоит. В настоящее время устанавливается ее владелец, а через него и водитель. Все участники опасного «шоу» понесут наказание.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Борьба с преступностью Происшествия
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