Пассажиры 27 международных авиарейсов прибыли в РК с ПЦР-справками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 июня на территорию Республики Казахстан прибыло 27 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Беларуси, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Всего за сутки прибыло 3 778 авиапассажиров. В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 15 рейсов, 2015 пассажиров;

в аэропорт г. Нур-Султан – 7 рейсов, 1136 пассажиров;

в аэропорт г. Шымкент – 2 рейса, 297 пассажиров;

в аэропорт г. Актау – 2 рейса, 182 пассажира,

в аэропорт г.Атырау - 1 рейс, 148 пассажиров.

Все пассажиры прибыли со справками о прохождении ПЦР-тестрирования на COVID-19.