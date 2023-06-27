Пассажиру FlyArystan стало плохо во время полета

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Незадолго до снижения пассажир самолета, летевшего из Астаны в Актау, почувствовал недомогание в виде слабости и тошноты. Первую помощь ему оказали бортпроводники, а затем в чувства привел врач, оказавшийся на борту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При оказании первой медицинской помощи бортпроводниками, пассажиру было измерено давление, которое оказалось низким. После был использован кислородный баллон. Предварительно, бортпроводники по инструкции проверили, что воздух поступает и надели маску на пассажира. Однако, в ходе оказания помощи выяснилось, что на борту есть врач, который в последствии повторно измерил давление и указал на необходимость положить пассажира горизонтально. Затем кислородный баллон был закрыт и убран в сторону на время оказания помощи врачом. Также врачом был использован 1 мг атропина внутримышечно», - говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании «FlyArystan».

В целях сохранения времени, как уточнили в авиакомпании, по просьбе врача была подготовлена еще одна доза атропина, адреналина и предоставлен новый кислородный баллон. В последствии они не понадобились, так как состояние пассажира улучшилось.

Авиакомпания выразила благодарность неравнодушному пассажиру за профессионализм и помощь в оказании первой медицинской помощи пассажиру на борту.