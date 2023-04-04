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    Пассажирский поезд сошел с рельсов в Нидерландах: один человек погиб, 30 ранены

    4 Апреля 2023, 12:52

    АМСТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ - Один человек погиб и около 30 получили серьезные ранения в результате схода с рельсов пассажирского поезда на западе Нидерландов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Аварийные службы сообщают, что авария произошла после того, как поезд, перевозивший около 50 человек, столкнулся со строительной техникой недалеко от местной деревни Вооршотен. Ранее сообщалось, что это произошло после столкновения с грузовым поездом.

    Авария произошла около 03:25 по местному времени во вторник.

    Сейчас на месте аварии работают спасатели и медики, оказывая помощь пострадавшим.

    На кадрах с места происшествия видны перевернутые вагоны и столбы дыма, поднимающиеся в ночное небо.

    Несколько машин скорой помощи были замечены готовыми к транспортировке раненых.

    Экстренные службы сообщают, что тяжелораненые доставлены в близлежащие больницы, еще 11 пострадавших получают медицинскую помощь прямо в домах местных жителей.

    На место крушения прибыли представители Совета безопасности Нидерландов, который проводит независимые расследования подобных происшествий.

    Деревня Вооршотен расположена между Гаагой и Амстердамом.

    Газета NRC сообщила, что поезда между Гаагой и Лейденом не курсируют из-за крушения.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    ДТП Нидерланды
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