Пассажирский автобус загорелся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пассажирский автобус загорелся по ВОАД в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям города сообщили, что 15 февраля в 08:27 пожарные расчеты направились в Медеуский район на улицу Толе би, угол ВОАД.

«По прибытии обнаружено горение автобуса марки «ЛиАЗ» на площади 25 квадратных метров. На момент возгорания в салоне пассажиров не было. На тушение горящего автобуса поданы стволы с пеной, отдельно стволы поданы на охлаждение конструкций автобуса. Пожар локализован в 08:45. Жертв и пострадавших нет», - проинформировали в ДЧС.



Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

