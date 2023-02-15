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    Пассажирский автобус загорелся в Алматы

    15 Февраля 2023, 09:54

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пассажирский автобус загорелся по ВОАД в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям города сообщили, что 15 февраля в 08:27 пожарные расчеты направились в Медеуский район на улицу Толе би, угол ВОАД.

    «По прибытии обнаружено горение автобуса марки «ЛиАЗ» на площади 25 квадратных метров. На момент возгорания в салоне пассажиров не было. На тушение горящего автобуса поданы стволы с пеной, отдельно стволы поданы на охлаждение конструкций автобуса. Пожар локализован в 08:45. Жертв и пострадавших нет», - проинформировали в ДЧС.


    Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Транспорт Видео Пожар
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