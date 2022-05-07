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    Пассажирский автобус врезался в столб в Нур-Султане

    7 Мая 2022, 16:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Нур-Султане пассажирский автобус №28 врезался в светофорный столб. В отношении водителя составлен административный протокол, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места инцидента появилось в социальных сетях.

    Происшествие прокомментировали в столичном департаменте полиции.

    «7 мая водитель маршрутного автобуса на пересечении улиц Керей Жанибек хандар - Акмешит, проехав перекресток на запрещающий сигнал светофора, допустил наезд на опору уличного освещения», - сообщили в ведомстве.

    В результате ДТП жертв и пострадавших нет.

    Уточняется, что в отношении водителя составлен административный протокол по части 1 ст. 610 КРКоАП.

    В департаменте полиции города Нур-Султана предупредили водителей быть бдительными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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