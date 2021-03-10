15:47, 10 Март 2021 | GMT +6
Пассажирский автобус столкнулся с легковой машиной в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
На пересечении проспектов 312 стрелковой дивизии и К.Нокина произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. Водитель автобуса JAC (без пассажиров), нарушив правила проезда регулируемого перекрестка, проехал на красный сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной Toyota Fortuner. В результате чего от полученного удара автомашина Toyota изменила направление и столкнулась с автомашиной Ваз-21074. Водитель и пассажир автомобиля Toyota Fortuner и водитель автобуса с телесными повреждениями обратились в БСМП города Актобе.
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