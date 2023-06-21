Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Пассажирский автобус сгорел в Семее

    21 Июня 2023, 17:38

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 21 июня в Семее сгорел пассажирский автобус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС области Абай.

    Сегодня в 8:50 часов на пульт «101» поступило сообщение о том, что по улице Шугаева горит автобус.

    По прибытию спасательных подразделений было установлено что, во время следования в автомобиле марки ПАЗ 2013 года выпуска, горели сгораемые детали моторного отсека, панель приборов, внутренняя обшивка, сидения и кузов. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

    «Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности», - отметили в ДЧС области Абай.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Транспорт Пожар ДЧС Семей
    Новости по теме
    Новости по теме
    Водитель авто сгорел заживо в Караганде
    Социальные транспортные электронные карты за проезд ввели в Таразе
    Еще пять автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    13 автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT