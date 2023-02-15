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    Пассажирский автобус сгорел в Алматы: акимат озвучил подробности

    15 Февраля 2023, 13:53

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении городской мобильности Алматы озвучили подробности возгорания пассажирского автобуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления, 15 февраля в 08:28 в диспетчерскую службу поступила информация о возгорании автобуса, следовавшего по маршруту №131. Водитель, обнаружив техническую неисправность, согласно инструкции предупредил всех пассажиров и произвел высадку людей на остановке.

    «После этого автобус направился в парк для устранения технической неисправности. Следуя по проспекту Аль-Фараби в южном направлении, произошло возгорание в моторном отсеке. Водитель тушил огонь огнетушителем, однако через некоторое время произошел взрыв. В 8:45 сотрудники ДЧС локализовали пожар и в 8:50 полностью ликвидировали очаг возгорания. Жертв и пострадавших нет. Сейчас на месте работают уполномоченные органы», - сообщили в управлении городской мобильности.

    В ведомстве отметили, что возгорание произошло на автобусе марки «ЛиАЗ», который подходит к завершению нормативного срока эксплуатации. При плановой проверке технического состояния автопарка выявлена высокая степень износа автобусов данной марки. Для повышения качества предоставляемых услуг и безопасности пассажиров автопарком запланирован закуп новых подвижных единиц для их замены.

    Акимат города в 2023 году запланировал приобретение 300 новых автобусов и обновление 100 единиц троллейбусов, частными парками закупается 150 единиц газовых автобусов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Акимат Транспорт Пожар
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