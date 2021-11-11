Пассажирский автобус попал в аварию в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях пользователи предупредили об осложненном движении по улице Батыр Баяна из-за аварии с участием пассажирского автобуса.

«Со слов водителя автобуса, на момент столкновения в салоне находились пять человек. За медицинской помощью никто не обращался. Оба водителя трезвы. По факту ДТП в отношении водителя «ВАЗ-21099» собран материал по административной статье «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

Еще одна авария произошла по улице Кожаберген жырау. Пользователи социальных сетей сообщали, что якобы столкнулись легковой автомобиль и фура. По информации пресс-службы департамента полиции, водитель автомобиля «Volkswagen Passat» не справился с рулевым управлением при перестроении на круговое движение и совершил наезд на бордюрный камень. Машина опрокинулась. Повреждены дорожные знаки.

«В результате ДТП водитель и его пассажир не пострадали. Согласно полученному заключению, водитель трезв, машина водворена на спецстоянку. В отношении водителя «Volkswagen Passat» собран материал по статье «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества», который будет передан в Специализированный административный суд Петропавловска для принятия процессуального решения», - сообщили в пресс-службе.

Всего за сегодняшний день в Петропавловске зарегистрировали пять дорожно-транспортных происшествий.