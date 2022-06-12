Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Жетысуской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Авария с участием пассажирского автобуса произошла в ночь с 11 на 12 июня близ села Тарас в Аксуском районе ныне Жетысуской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что автобус марки «Setra» осуществлял междугородние перевозки и направлялся из Зайсана в Алматы. За рулем находился 50-летний мужчина, который на 396 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск не справился с управлением и допустил опрокидывание авто.

«На месте происшествия скончалась 66-летняя женщина. В ДТП также пострадали еще три пассажира, которые с различными травмами госпитализированы в ближайшую больницу. Среди пострадавших 7-летняя девочка», - отметили в пресс-службе департамента полиции.

По факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 части 3 УК РК (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены экспертизы.

Ранее в Енбекшиказахском районе произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и двух легковых машин. Выехавший на встречную полосу 34-летний водитель скончался на месте.