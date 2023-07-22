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    Пассажирский автобус перевернулся на трассе из-за ветра в Карагандинской области

    22 Июля 2023, 01:03

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Рейсовый автобус с 20 пассажирами перевернулся на трассе «Караганда - Астана». Пострадал 65-летний мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ДТП произошло 21 июля в 17:30 на автодороге «Алматы-Екатеринбург» в 10 км от поселка Осакаровка. 33-летний водитель рейсового автобуса «Алматы-Астана» не справился с управлением. В салоне находилось 20 человек. По предварительным данным, причиной аварии стал сильный боковой ветер. Водитель не удержал руль и автобус опрокинулся.

    «В результате ДТП 65-летний пассажир доставлен в медицинское учреждение. Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Накануне ДЧС области объявил штормовое предупреждение из-за сильного ветра до 20 м/с.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область ДТП Происшествия Транспорт Видео Регионы Казахстана Дороги Караганда
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